 وزير الخارجية التركي: قررنا تشكيل لجنة ووضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات مع سوريا - بوابة الشروق
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وزير الخارجية التركي: قررنا تشكيل لجنة ووضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات مع سوريا

هديل هلال
نشر في: الخميس 18 مايو 2023 - 12:04 م | آخر تحديث: الخميس 18 مايو 2023 - 12:04 م

 

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن «تركيا ستبدأ قريبا تشكيل لجنة ووضع خارطة طريق لتطبيع علاقاتها مع سوريا»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، صباح الخميس.

وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات للصحفيين، إن أنقرة قررت وضع «خارطة طريق»، مضيفا أنه «ستتشكل لجنة في المستقبل القريب، تضم ممثلين من وزارة الخارجية ووزارات أخرى، لبدأ العمل على وضع خارطة الطريق».

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران، وافقوا على توجيه نوابهم لإعداد خارطة طريق لتعزيز العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وبحسب وزارة الخارجية الروسية، فإن «الوزراء ناقشوا بشكل موضوعي وصريح قضايا إعادة العلاقات السورية التركية في مختلف المجالات».

وأضافت الوزارة: «اتفق المشاركون على تكليف نواب وزراء الخارجية بإعداد خارطة طريق للنهوض بالعلاقات بين تركيا وسوريا بالتنسيق مع عمل وزارات الدفاع والاستخبارات للدول الأربع».

وتابعت الوزارة: «اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات رفيعة المستوى والمفاوضات الفنية في شكل رباعي في الفترة المقبلة».


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