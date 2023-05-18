متحدث الحكومة: الوضع الدولي يضغط على الجنيه ولا ننتظر حدوث معجزة من السماء

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حدد عدد الشركات المطروحة للبيع في البورصة أو لمستثمرين أجانب، ضمن برنامج الطروحات على مدار عام كامل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن «مدبولي» صرح بدخول 2 مليار دولار إلى خزينة الدولة قبل 30 يونيو المقبل؛ نتيجة الطروحات من هذا النوع.

وذكر أن رئيس الوزراء، أكد خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إعلانه في القريب العاجل انتهاء بعض الصفقات بالفعل ضمن البرنامج، ودخول جزء من أموالها إلى خزينة الدولة، مؤكدًا أن الأمر يسهم في دعم الاحتياطي النقدي وتحسين وضع الجنيه.

وأوضح متحدث الوزراء، أن وضع الجنيه أفضل من الموجود حاليًا لو كانت الظروف طبيعية، معقبًا: «لو الظرف الدولي مواتي وحركة الأموال تسير بشكل طبيعي لكان وضع الجنيه أفضل، فالوضع الدولي يضع ضغوطا على الجنيه».

وأضاف أن التوقعات السلبية في التقارير الدولية تؤثر على حركة الدولار في القطاع المصرفي، وتجعلها لا تسير بصورة طبيعية، قائلًا إن الأمر يدفع المواطنين إلى الاحتفاظ بالدولار، وعدم إيداع بعض الشركات لحصيلتها كافة في القطاع.

وأكمل: «لا ننتظر حدوث معجزات من السماء، بل نعمل على برنامج الطروحات حتى يحسن الوضع، ونتلقى موارد دولارية تسهم في دعم موقف الجنيه المصري، فالبرنامج أحد جوانب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والجوانب التي يتابعها الصندوق مع مصر».