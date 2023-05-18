لحم أبقار الواغيو وقنفذ البحر على قائمة طعام قادة قمة السبع في اليابان

"قائمة طعام متعددة الأطباق تتضمن منتجات محلية، يقال إن تجهيزها استغرق شهورا"، هكذا وصفت صحيفة "جارديان" البريطانية، الأطعمة المنتظر تقديمها لقادة مجموعة السبع خلال اجتماعاتهم في مدينة هيروشيما والتي تنطلق غدا الجمعة.



وستتضمن قوائم الطعام المؤقتة للقمة –التي اطلعت "جارديان" على نسخ منها – "أوكونومياكي"، وهو طبق تشتهر به هيروشيما التي شهدت سقوط قنبلة ذرية عليها في أغسطس عام 1945، بالإضافة إلى المحار، وهو أيضًا أحد الأطعمة المحلية الشهية.



وقضى المنتجون في منطقة هيروشيما، ولكل منهم تقاليده الخاصة في الطهي، شهورا يدفعون بمكوناتهم لضمها ضمن أربع وجبات رسمية على مدار اليومين، حيث قيل إن مضيف القمة، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تدخل للتأكد من أن قائمة الطعام تعكس أذواقه الشخصية.



ويوم السبت، عندما يصبح جو بايدن ثاني رئيس أمريكي يزور متحف هيروشيما التذكاري للسلام بعد الرئيس الأسبق باراك أوباما، سيتضمن غداء العمل سمك السلمون المتبل، ولفائف الدجاج، مع حلوى سيميفريددو بالليمون والتي تقدم مع كريمة الحمضيات.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عشاء العمل، الذي سيشهده نزل ريوكان تقليدي على جزيرة مياجيما القريبة، سيتضمن مجموعة مختارة من المأكولات البحرية من بحر سيتو الداخلي، ليتبعه حساء السمك، مع الطبق الرئيسي المكون من لحم البقر وسوشي ثعبان البحر.



وستكون الحلوى عبارة عن مجموعة مختارة من حلوى هيروشيما التقليدية.



ورأت الصحيفة أن قائمة الطعام ستتضمن عنصر أو اثنين قد يمثلان تحديا بالنسبة للقادة الأقل ميلا للمغامرة عندما يتعلق الأمر بأطباق الطعام، لافتة إلى أن غداء العمل يوم السبت سيتضمن جذور القلقاس المشوية وقنفذ البحر المحشو بالناتو التقليدي – وهي عبارة عن فول صويا مخمر ذي رائحة قوية وملمس لزج – والذي تم إعداده بمعبد بوذي في كيوتو.



لكن ستكون النكهات اليابانية الأخرى مألوفة أكثر لأولئك الذين جربوا أطباق "واشوكو" التى حققت شهرة عالمية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إدامامي ولحم أبقار الواغيو وميسو.



ويقال إن كيشيدا شارك بشكل كبير في اختيار الطعام، وتواصل مع الموظفين على مدار الستة أشهر الماضية لضمان أن المكونات من المدينة والمنطقة المحيطة حاضرة بالشكل الملائم، وفقًا لهيئة البث اليابانية "أساهي".