سوليفان: بايدن لن يعتذر عن القصف النووي الأمريكي لهيروشيما خلال زيارته

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بأن الرئيس جو بايدن لن يعتذر عن القصف النووي لمدينة هيروشيما في أغسطس 1945، خلال زيارته المنتظرة للمدينة للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بالعالم "جي7" التي تبدأ غدا الجمعة.

وأوضح سوليفان أن الرئيس الأمريكي سيشارك مع رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع في وضع إكليل من الزهور وفي فعاليات إحياء الذكرى، واستدرك قائلا: "ولكن ذلك لا يعد لحظة ثنائية من وجهة نظره، سيأتي بصفته واحدا من رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع".

يذكر أن الجيش الأمريكي ألقى قنبلة ذرية فوق وسط مدينة هيروشيما في صباح يوم 6 أغسطس 1945، ما أدى إلى تدمير المدينة بشكل كبير. وأسفر ذلك عن وفاة 70 ألف شخص على الفور، وفقا للتقديرات، ولقي 70 ألف شخص آخرون حتفهم خلال الشهور اللاحقة.

يشار إلى أن بايدن هو ثاني رئيس أمريكي يزور هيروشيما بعد باراك أوباما الذي زارها في مايو 2016.