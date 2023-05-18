بريطانية برحمين تنحب توأم رغم استحالة الحمل

شعرت البريطانية مادلين كاكليكوس، 24 هام بالانزعاج عندما قيل لها إنها ربما لن تنجب أبدًا بسبب حالة نادرة تعني أن لديها رحمان، لكن بعد أشهر، أصبحت حاملًا بتوأم، أحدهما حدث بالتلقيح الاصطناعي والآخر حمل بشكل طبيعي.



بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ولدت مادلين برحمين وعنقا رحم، وعند زواجها اكد لها الأطباء استحالة حملها، لكنها فوجئت بأنها حامل بعدما حاولت التلقيح الصناعي، ليحدث حملا طبيعيا في الرحم الاخر في نفس الوقت.



المعجزة في الأمر أن حمل مادلين حالة تحدث بين واحدة من كل 50 مليون امرأة على الأرض.



بدأت مادلين في محاولة إنجاب طفل مع زوجها جون، 27 عامًا، في عام 2020، لكن مر عام دون إحراز تقدم، فقررا في النهاية الذهاب إلى الطبيب الذي قام بتشخيص مادلين بالحالة الخلقية ودمر آمال الزوجين.



بعد التشخيص حاول الزوجان تحقيق الحمل عن طريق التلقيح الاصطناعي وخضعوا لتسع جولات من العملية على مدار عامين، نجحت مادلين في الحمل في رحم واحد بعد جولة التلقيح العاشرة، كما حملت "بأعجوبة" بشكل طبيعي في رحمها الآخر.



أنجبت مادلين -التي تعمل أخصائية اجتماعية- ولدين هما نيت وكول في فبراير الماضي بعد 9 أشهر من الحمل.



تقول مادلين: "عندما حملت لأول مرة بطفلين أخبرني المسعفون أن هذا يحدث لواحدة من كل 50 مليون سيدة مخلوقة برحمين، لأن نيت كان في رحم واحد وكول كان في الآخر، بحسب السونار الذي صورهما بطرق مختلفة وفي أوقات مختلفة.



عندما عاد الزوجان لإجراء الفحص لمدة 10 أسابيع، ليكتشفا ان هناك طفل اخر في الرحم الثاني، تقول مادلين: "حدثت بعض الاضطرابات في أثناء قيام أخصائية الموجات فوق الصوتية بفحص الطفل الأول، ودخلت على الفور في حالة من الذعر وتساءلت عما إذا كان هناك خطأ ما".



كان جون أول من لاحظ شيئًا خاطئًا وسأل الطبيب عما إذا كان قد سمع نبضة قلب ثانية في رحمي، وسرعان ما كشف أخصائي الموجات فوق الصوتية أن هناك طفلًا آخر في الرحم الثاني، تقول مادلين معبرة: "صُدمت انا وزوجي وتلاشي لو وجهه واعتقدنا انها كانت تمزح معنا".



أخبر 5 أطباء مالين ان حملها سيكون معقدًا بدرجة كافية مع طفل واحد، ناهيك عن طفلين، ونصحوها باجهاض طفل لتجنب خطر الفقدان لكنها رفضت ذلك واحتفظ بالأخين.



وضعت مادلين توأمها في 20 فبراير 2023 ، وكانا بحاجة إلى الحضانة في الأيام القليلة الأولى من حياتها، تقول "لم يكن هذا مجرد حمل لمدة تسعة أشهر ، كانت اعتقد ان حملي لن يستمر وهما في طور التكوين".



واختتمت حديثها قائلة: "عندما احتضنت طفلي التوأم لأول مرة كان لدي شعور أعتقد أنني لن أشعر به بعد الجولات الجهنمية من التلقيح الصناعي لأكثر من عامين، هذا الشعور هو أنني في النهاية أصبح لدي طفلان وليس طفل واحد".