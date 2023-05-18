وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى جدّة للمشاركة في القمة العربية

وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وبدأ صباح اليوم الخميس، توافد رؤساء وقادة وملوك الدول العربية إلى مدينة جدة للمشاركة بالقمة العربية المقرر عقدها غداً، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وكانت قمة سرت في ليبيا عام 2010 آخر قمة حضرها الأسد قبل اندلاع النزاع العام 2011، ومن ثمّ تجميد عضوية بلاده في جامعة الدول العربية في العام ذاته.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قررت الدول العربية إعادة دمشق إلى مقعدها في مجلس الجامعة العربية، واستأنفت وفود الحكومة السورية مشاركتها في الاجتماعات التحضيرية منذ الاثنين الماضي.