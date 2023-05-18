إدراج 4 أصول ثقافية ألمانية على قائمة اليونسكو للتراث الوثائقي العالمي

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أربعة أصول ثقافية ألمانية على قائمتها للتراث الوثائقي العالمي.

وجاء على رأس هذه الأصول عشر مخطوطات يدوية من مدرسة البلاط التابعة للإمبراطور شارلمان العظيم تحوي كتاب الأناجيل، وهي عبارة 172 صفحة من ورق البرشمان ولها غطاء كتاب قيم من الذهب والأحجار الكريمة، وهي موجودة في المكتبة العلمية في مدينة ترير.

والأصل الثاني هو الكرة الأرضية التي صنعها مارتين بهايم والموجودة في المتحف الوطني الجرماني في مدينة نورنبرج، وهي أقدم كرة أرضية متوفرة في العالم ويبلغ عمرها نحو 530 عاما، وتعطي صورة موسوعية للعلم الجغرافي والتاريخي في نهاية العصر الوسيط.

والأصل الثالث هو كوديكس مانيس أو مخطوطة الأغاني الألمانية من العصر الوسيط في مكتبة جامعة هايدلبرج، أما الأصل الرابع فهو وثائق عن تاريخ المجتمع التجاري في الرابطة الهانزية والموجودة في مدينة لوبيك.

ووافق المجلس التنفيذي للمنظمة الأممية على إدراج ما مجموعه 64 وثيقة ضمن سجل اليونسكو الدولي المعروف باسم "ذاكرة العالم".

وأعلنت منظمة اليونسكو عن هذه القرارات اليوم الخميس بعد مشاورات أجرتها في العاصمة الفرنسية باريس.

من جانبه، قال يواخيم-فليكس ليونهارد رئيس لجنة الترشيح الألمانية للتراث العالمي من الوثائق:" أنا مسرور بقرار اليونسكو".

بذلك تضم قائمة التراث الوثائقي العالمي لليونسكو حاليا 496 وثيقة على مستوى العالم منها 28 وثيقة من ألمانيا.