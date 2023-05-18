ممثلة حزب العيش والحرية: قوانين الأحوال الشخصية تفرض تقسيما جامدا في الأدوار بين الزوجين

قالت إلهام العيدروس، ممثلة حزب العيش والحرية، إن «الحديث عن تماسك أسري أو سلام نفسي واجتماعي صعب، في ظل وجود مئات وآلاف الأسر التي تعاني من غياب أحد أبنائها في السجون».

وأضافت خلال جلسة بعنوان «قضايا الولاية والوصاية على المال»، التي تنظمها لجنة الأسرة بالمحور المجتمعي ضمن فعاليات المحور الوطني، اليوم الخميس: «من الصعب الحديث عن تماسك أسري أو سلام نفسي واجتماعي، في ظل وجود مئات وآلاف الأسر التي تعاني من غياب أحد أبنائها في السجون، وتعرضهم لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان؛ بسبب التعبير عن آرائهم وليس لجريمة اقترفوها».

وشددت على أهمية عدم تجاهل تلك الطواهر عند الحديث عن الأسر ومستقبل الأجيال والضغائن المتراكمة في المجتمع وفي نفوس الأجيال والنشء، مناشدة الإسراع في الإفراج عن كل سجناء الرأي.

ونوهت أن «قوانين الأحوال الشخصية تفرض تقسيمًا جامدًا في الأدوار ما بين النساء والرجال؛ لم يعد مناسبًا للعصر»، قائلة إن تلك القوانين تمنح الحضانة للنساء فقط، والولاية على النفس والمال للرجال فقط.

واستطردت: «تربيت طفلة يتيمة، والدتي توفيت وأنا عمري 8 سنوات ووالدي ربانا، هل من المعقول إني أقبل خالتي وجدتي وعمتي تاخدني من والدي وتربينا في بيتها وهو يبعت لها النفقة ويشوفنا في الرؤية؟ الأمر غير مقبول».

وأكملت: «لا أقبل لو لا قدر الله زوجي توفى قبلي أن يتدخل آخرون في حياتنا ويقولوا لي أصرف على ولادي وأربيهم إزاي، ولا أقبل أن أحرم من حقي الطبيعي في الزواج مرة أخرى وإلا أفقد الحضانة»، منوهة ان منظومة التقسيم الجامد بحاجة إلى تغيير جذري وشامل.

وانطلقت، اليوم الخميس، أولى جلسات المحورِ المجتمعي للحوارِ الوطني، الذي يضم 6 لجان فرعية.

وتعقد اليوم أربع جلسات، تخصَص جلستان لقضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.