قال محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن الدولار يمثل عبئًا كبيرًا على المستثمرين، مؤكدا أنه «أحد المشكلات الرئيسية التي يعاني منها الاقتصاد».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن «الحكومة تضع خطة لسد الفجوة الدولارية ببرنامج الطروحات على المدى المتوسط والقريب والبعيد».

وأكد أن «الدولة لم تتخلف الدولة عن سداد قرض واحد أو التزام دولاري واحد على مستوى الأيام الماضية، وأنها تمتلك خطة مستقبلية جيدة من أجل جذب المستثمرين بصورة أكبر».

وذكر رئيس اتحاد المستثمرين، أن الجنيه أقل من قيمته بأكثر من 10%، موضحًا أن سعر الدولار من المفترض أن يكون 24 جنيهًا طبقا للمؤسسات العالمية.

وأشار إلى أن سعر الدولار في البنك المركزي 30 جنيهًا، وفي السوق الموازي 41 جنيهًا، معقبًا: «والله الدولار سيعود مرة أخرى إلى أقل من 30 جنيها ووضعه الطبيعي، خاصة أن مصر مستهدفة من الحاقدين في الداخل والخارج».

وذكر أن الدولار سيعود لأقل من 30 جنيهًا مع جذب مستثمرين جدد، قائلًا إن هناك مجموعة من الإجراءات المتخذة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتسهيل على المستثمرين القدوم لمصر وضخ الاستثمارات وهم مطمئنون.

وتوجه بالشكر إلى الرئيس على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، معقبًا: «برئاسته الأمور تختلف تمامًا، هذه بداية جديدة للاستثمار، والرئيس أعطى فرصة كاملة للموجودين من أجل مناقشة الموضوعات بحرية لا يقاطع أحدًا ولا يفرض خطوطا حمراء، هو متابع جيد جدًا وكل يوم يتابع حتى تطبيق تلك القرارات».