تقارير: دويتشه بنك يقبل بدفع 75 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية من ضحايا إبستاين

كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن مصرف دويتشه بنك الألماني قبل بدفع عشرات الملايين من الدولارات لتسوية دعوى جماعية تتهم أكبر مصرف ألماني بالاستفادة من دعم عمليات الملياردير الأمريكي الراحل جيفري ابستاين في الاتجار بالجنس.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ووسائل إعلام أمريكية أخرى اليوم الخميس استنادا إلى محاميي المدعين أن البنك الألماني أبدى استعداده لدفع 75 مليون دولار (5ر69 مليون يورو) لهذا الغرض.

من جانبه، رفض متحدث باسم دويتشه بنك في أمريكا التعليق على ما ورد في هذه التقارير الإعلامية مشيرا إلى تعليق سابق من المجموعة المصرفية على هذه الاتهامات عندما قال البنك في عام 2020: "كان من الخطأ قبول جيفري ابستاين كعميل في عام 2013"، وكان البنك صرح بهذا التعليق بعد أن فرضت عليه هيئة الرقابة المالية في نيويورك غرامة مالية بقية 150 مليون دولار بسبب معاملاته مع ابستاين وانتهاكات أخرى للقواعد.

وأضاف المصرف أنه تعلم من الأخطاء وأردف:" نحن نأسف بشدة لعلاقتنا مع ابستاين".

كان البنك أعلن في يوليو من عام 2019 أنه سيجري مراجعة دقيقة لعلاقاته التجارية مع ابستاين، وجاء هذا الإعلان كرد فعل من البنك على تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أفاد بأن البنك ساعد ابستاين على مدار سنوات في إدارة ملايين الدولارات عبر عشرات الحسابات المصرفية.

كان الادعاء الأمريكي اتهم ابستاين بالإتجار في الجنس وإساءة استغلال فتيات قاصرات، وتوفي الملياردير الأمريكي في سجنه في نيويورك في أغسطس من عام 2019 عن عمر 66 عاما، وكان إبستاين حُكِم عليه بالسجن في فلوريدا عام 2008 لإدانته بالدعارة مع قاصرات، لكنه قضى 13 شهرًا فقط في السجن بموجب صفقة اعتراف سرية.