 وزير عراقي: الأبواب مفتوحة أمام الشركات الأمريكية لتطوير قطاع الكهرباء - بوابة الشروق
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وزير عراقي: الأبواب مفتوحة أمام الشركات الأمريكية لتطوير قطاع الكهرباء

(د ب أ)
نشر في: الخميس 18 مايو 2023 - 11:30 م | آخر تحديث: الخميس 18 مايو 2023 - 11:30 م

أكد وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل اليوم الخميس، أن أبواب وزارة الكهرباء مفتوحة للشركات العالمية كافة، ومنها الأمريكية بما يضمن تطوير كل قطاعات الوزارة.

وأضاف وزير الكهرباء، خلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية إلينا رومانوسكي: "إن التخطيط الصحيح هو الذي يعالج مشكلة نقص الطاقة الكهربائية"، حسب بيان لوزارة الكهرباء العراقية.

وقال إن لدى الوزارة خطة لمشاريع الطاقات المتجددة ومنظومة الجباية الإلكترونية وسد النقص في تجهيز الوقود المحلي والمستورد لمعالجة انخفاض معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية.


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