نائب محافظ بني سويف يبحث آليات تحسين منظومة الصرف في بياض العرب الصناعية

عقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اجتماعا لمناقشة آليات تحسين منظومة الصرف بمنطقة بياض العرب، بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وهاني الجويلي رئيس المدينة، والدكتور باسم علي فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتورة أسماء سامي مدير البيئة، وأحمد سعد مدير المنطقة، ومسئولي شركة المياه وجهاز المدينة والمكتب الفني بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الحلول والمقترحات لتحسين منظومة الصرف الصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية.

ووجه بالتنسيق مع معهد بحوث الري بتكليف مكتب استشاري؛ لإعداد دراسة لتحويل نظام المعالجة من ثنائية إلى ثلاثية، مع تنسيق شركة المياه مع وزارة الإسكان لتوفير الاعتماد اللازم لترميم وصيانة بعض أحواض الترسيب، مع المتابعة المستمرة لمستجدات الوضع مع الجهات المعنية من أجهزة هيئات وزارة الإسكان.

وكان السكرتير العام المساعد في وقت سابق، التقى المختصين من شركة المياه وفرع الهيئة وجهاز المدينة والوحدة المحلية؛ لمناقشة الوضع القائم بمنظومة الصرف، للاتفاق على مجموعة من المقترحات والبدائل الممكنة؛ لتحسين أداء المنظومة، وتوفير الإجراءات اللازمة للقضاء على مشكلة تسريب بعض مياه الصرف الناتجة من المنطقة الصناعية.