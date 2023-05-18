إبراهيم عيسى: عادل إمام زعيم العرب وسيد الفن بإجماع القلوب

احتفل الإعلامي إبراهيم عيسى، بعيد ميلاد الفنان عادل إمام الـ83، مهنئًا إياه: «لما نحتفل بعيد ميلاد هذا النجم العملاق، هو احتفال بقيمة الفن المصري والإبداع».

وأضاف خلال تقديمه برنامج «حديث القاهرة»، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، مشوار عادل إمام يعبر عن سيرة وطن وحياة أمة، معقبًا: «هو الأعظم والأغلى والأنبل والأخلد في تاريخ الفن المصري والعربي».

وتابع حديثه: «الفنان عادل إمام هو زعيم زعامة حقيقية، لأن الزعامة يتم اختيارها بالقلب والوجدان والعقل والحب وليس بأي أداة أخرى، مؤكدًا أنه زعيم العرب وسيد الفن وأستاذه بإجماع القلوب»-على حد وصفه.

ووصف الإعلامي إبراهيم عيسى الفنان عادل بأنه منحة إلهية قُدمت للثقافة والفن المصري والعربي، وأنه بمثابة هرم بناه المصريون بأيديهم حبًا، لافتًا إلى أنه قيمة إنسانية كُبرى.

وأردف بأن الاحتفال بالفنان عادل إمام هو بمثابة احتفال بالكاتب المصري الجالس قرفصاء التمثال الذي يُبين أن الضمير المصري موجودًا منذ اللحظة الأولى في الإنسانية، وهو مثل الاحتفال بالفلاح الفصيح الذي كان يخاطب الفرعون-على حد تعبيره.

واستكمل: «احتفائنا بعادل إمام هو احتفاء بالإله ماعت إله الحكمة والفنون والعدالة، لأن عادل إمام هو ضمير الإنسان المصري العربي منذ أول مشهد يظهر فيه على خشبة المسرح وحتى الآن وآخر لحظة في تاريخ الإنسانية».

