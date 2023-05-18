تحرير 199 محضرا متنوعا و699 حالة إشغال متنوع بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الخميس، عن تحرير 199 محضرًا متنوعًا و699 حالة إشغال متنوع في حملات، مشددًا على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كل السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

فيما قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق حملة للتفتيش على المحال التجارية شملت مناطق سيدي جابر وسموحة، وعزبة سعد.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع منشأتين وضبط ثلاجة مجمدات بداخلها ما يزيد عن 110 كيلوات أطعمة فاسدة، وتحرير 46 محضرًا متنوعًا والتحفظ على 120 حالة إشغال متنوع.

وشن حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من ضبط الأسعار إستهدفت طريق الكورنيش ، شارع قائد الأسراب، أمين خيرت الغندور، شارع الأرمن.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع منشأة وتحرير 41 محضرًا متنوعًا والتحفظ على 100 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ13 ألف جنيه.

وقادت عزة سعد رئيس حي وسط حملة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية إستهدفت شوارع حاره الجامع، هيبوقراط ، اماسيس ،سنادينو، ابن حزم، طاغور، وقنال السويس البطيء.

وأسفرت الحملة عن تحرير 31 محضرًا متنوعًا و8 إنذارات، والتحفظ على 230 حالة إشغال متنوع، وفرض غرامات فورية تقدر ب 27 ألف جنيه.

ونفذ حي العجمي برئاسة هدى أبو كليلة حملة للتأكد من الالتزام بالأسعار في المحال التجارية والأسواق شملت طريق إسكندرية مطروح من البيطاش حتى أبو يوسف، شارع الحديد والصلب، زهراء الهانوفيل، وشارع الهانوفيل الرئيسي، سوق الهانوفيل.

وأسفرت الحملة عن تحرير 57 محضرًا متنوعًا و3. 13 إنذار، و190 حالة إشغال متنوع وإعدام 48 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وشن حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة رقابية للتفتيش على المحال التجارية استهدفت منطقة المعمورة الشاطئ، وأسفرت الحملة عن تحرير 19 محضرًا متنوعًا و27 إنذارًا وفرض غرامات فورية تقدر بـ 30 ألف جنيه، وإعدام 35 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على 54 حالة إشغال متنوع.

وواصل مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير حملاته للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية استهدفت برج العرب القديم، قرية أبوصير.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر متنوعة وفرض غرامات فورية تقدر بـ4 آلاف جنيه.