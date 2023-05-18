 عيد عبدالملك: أرشح صن داونز للفوز بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم - بوابة الشروق
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عيد عبدالملك: أرشح صن داونز للفوز بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 18 مايو 2023 - 3:24 ص | آخر تحديث: الخميس 18 مايو 2023 - 3:24 ص

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن فريق صن داونز هو الأقوى داخل قارة إفريقيا حاليًا، مشيرًا إلى أنه هناك تحسن كبير في أداء الأهلي عن بداية الموسم.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: الأهلي حال واجه صن داونز في النهائي القاري، عليه تضييق المساحات".

وأضاف: "هناك فوارق فنية بين الأهلي وصن داونز، في صالح الفريق الجنوب إفريقي، وأعتقد أن تشكيل الفريق الأحمر الأنسب هو الذي خاض به لقاء الترجي التونسي".

وواصل: "أرشح صن داونز للفوز بدوري الأبطال، فهم الأقوى داخل القارة ويقدمون كرة قدم رائعة".


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