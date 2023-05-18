أنشيلوتي يعلق على السقوط الكبير أمام السيتي في دوري الأبطال

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على أن منافسه مانشستر سيتي الإنجليزي، استحق الفوز والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل السيتي على حساب الريال بمجموع الذهاب والإياب (5-1) لملاقاة إنتر ميلان في المباراة النهائية على أرضية ملعب "أتاتورك الأولمبي" في اسطنبول بتركيا، في 10 يونيو المقبل.

قال أنشيلوتي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي:"هذا حال كرة قدم، المنافس يستحق الفوز لأنهم لعبوا بكثافة وجودة أكبر في الشوط الأول ونتيجة لذلك، قاموا بالتفوق طوال الـ 90 دقيقة للوصول إلى النهائي".

وأضاف :"مانشستر سيتي كان أفضل الليلة ويستحقون الفوز، الموسم الماضي كان مختلفًا لكن هذا الموسم كانوا أفضل وهم سيذهبون إلى اسطنبول، هذا الفريق فوزنا عليهم العام الماضي، لكنهم كانوا أفضل منا هذه المرة.

تابع:"يمكن أن يحدث هذا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتقييم ما حدث الآن لا معنى له بالنسبة لي، إنها ليلة صعبة، في بعض الأحيان قد تجد نفسك مع خصم يلعب بشكل أفضل منك، حان الوقت الآن لإلقاء نظرة والتفكير على الموسم المقبل".

أضاف:"بشكل عام، لقد كان موسم جيد، إن الوصول إلى الدور نصف النهائي مرة أخرى هو نجاح كبير، خسرنا أمام منافس كان أفضل منا، الدافع كان في أفضل حالاته، لكن علينا أن نقبل هذه الهزيمة، إنها خطوة أخرى للفوز العام المقبل وسنتعلم مما حدث الليلة".

وأكد:"آمل أن نتمكّن من إنهاء هذا الموسم بشكل جيد، علينا أن نظهر جودتنا لكن الموسم كان جيدًا، الوصول إلى نصف النهائي هو نجاح لأن أربعة فرق فقط هي التي نجحت بالوصول إلى هذا الدور، هناك العديد من الفرق التي لا يمكنها تحقيق ما فعلناه".

وواصل:"الواضح أننا لم نتبع الخطة التي أردنا القيام بها خلال هذه المباراة بشكل جيد، لقد قدم هذا الفريق أداءً جيدًا هذا العام والعام الماضي، لم تكن لدينا القدرة على لعب نهائي آخر، لقد قدم هذا الفريق أداءً جيدًا هذا الموسم، وسنقوم بتقييم الأمور وسنقوم بعمل أفضل الموسم المقبل".

شدد:"نحن سنركز على دوري الأبطال في الموسم المقبل، كما كنا نستهدف فعل ذلك بعد إنتهاء الموسم الماضي، كل عام سيكون مختلف".

أتم:"لن أتحدث أكثر عن مستقبلي مع الفريق، سأنتظر ما سيقوله لي رئيس النادي على انفراد لاحقًا، لكنه كان واضحًا تمامًا بخصوص هذا الأمر قبل 15 يومًا".