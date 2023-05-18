خبير أمن معلومات: استخدام التطبيقات الموثوقة يحمي المعلومات الشخصية من السرقة

قال أسامة مصطفى خبير أمن المعلومات والتكنولوجيا، إن مصر فيها 60 مليون مستخدم للإنترنت، والجميع يعرف كيف يستخدم مواقع التواصل، مضيفا: «بعض الآباء لا يعرفون كيفية مراقبة أبنائهم على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأوضح خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الطفل يستمد مبادئه من الفضاء العالمي وليس من فضاء الأسرة.

وحذر من أن «الخطر الحقيقي مرتبط بإحساس الطفل بانتمائه للعالم الكبير على مواقع التواصل»، قائلا: «مع انشغال الأب والأم سيكون من الصعب السيطرة على الطفل أو ممارسة أي نوع من الرقابة عليه».

ولفت إلى أن هناك أدوات من الممكن أن يستخدمها الآباء للرقابة على أبنائهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر أن المنطقة العربية تفتقر إلى المحتوى الجيد سواء على مستوى مواقع التواصل أو برامج الأطفال، التي يعتمدون فيها على المحتوى الغربي، متسائلًا: «لماذا أقدم للطفل العربي المحتوى الغربي الذي يتلقى قيمه ويصبح الولاء له؟».

وشدد على أهمية وجود خطوة استباقية في تقديم الحقائق للمواطن، مستطردًا: «علينا ألا ننتظر لنكون رد فعل قائم على تفنيد الشائعات التي تملأ مواقع التواصل الاجتماعي، فالخطوات الاستباقية تناسب عقلية مستخدم الإنترنت، وليس نفي الشائعات، وهذه مسئولية لا يمكن أن تقوم بها جهة واحدة».

وأوضح أن «حماية المعلومات حاليا تواجه نقاشا حادا في أوروبا وأمريكا، حيث يضغطون على الشركات الكبرى لتوضح للمستخدم نوع المعلومات الخاصة التي تستخدمها دون علمه».

ولفت إلى أن هذا التدقيق غير موجود بشكل كبير في المنطقة العربية هنا، هذا بخلاف التطبيقات التي تستخدم معلومات المستخدم دون إذنه على سبيل «السرقة»، ولحماية هذه المعلومات يفضل استخدام تطبيقات موثوقة.