متحدث الحكومة لأصحاب الشركات الناشئة: نطبق كل التيسيرات الموجودة في الدول الأخرى

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس الأعلى للاستثمار، أقر إنشاء وحدة في مجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، من أجل تسهيل إنشاء الشركات الناشئة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن «بعض الشباب الواعد يتوجه إلى دول أخرى من أجل إقامة تلك الشركات».

وأكمل: «لا يجوز أن المصري مش عارف يفتح شركة بالطريقة المعتادة في دولته ويتوجه لدولة أخرى، ولذلك اتخذنا القرار بإنشاء تلك الوحدة ونطبق كل التيسيرات الموجودة في الدول الأخرى».

وأكد متحدث الحكومة، أن كل التسهيلات وما يحصل عليه المصري في الدول الأخرى سيتم تطبيقها في مصر، معقبًا: «نقدم التسهيلات كاملة وغير منقوصة».

وبالنسبة لملف الموافقات الأمنية للأشخاص الأجانب المستثمرين في مصر، أوضح أن المجلس اتخذ قرارًا بصدور تلك الموافقة خلال 10 أيام عمل، مضيفا أن عدم الرد بالموافقة أو الإيجاب على الطلب، يعد بمثابة موافقة ضمنية.

وأشار إلى أن «تقديم الأوراق يكون عن طريق الهيئة العامة للاستثمار؛ التي تخاطب الجهات المعنية للحصول على الموافقة الأمنية».

ونفى الحاجة إلى إعادة الاستعلام عن الشخص طالما كان حاصلًا على الموافقة، مضيفًا: «لو رغب في التوسع مستقبلًا ولديه موافقة فعلية سارية واستثمار قائم، فلا حاجة للاستعلام مرة أخرى».