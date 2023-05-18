محافظ شمال سيناء: عودة الأهالي لرفح مرتبط بتطهير الأرض من الألغام

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن عودة أهالينا إلى مناطقهم برفح مرتبط بتطهير الأراضي من الألغام والعبوات الناسفة التي خلفها الإرهاب.

وأشار محافظ شمال سيناء، خلال حديثه للإذاعة المحلية، إلى كم الألغام والمفرقات التي تقوم القوات المسلحة بإزالتها، مؤكدا أن سلامة المواطنين أولوية أولى.

وأضاف محافظ شمال سيناء أنه خلال الأيام القادمة، سيتم تسليم 120وحدة سكنية بالسبيل، على سبيل الاستضافة لمواطني سكان رفح والشيخ زويد، ويتم تسكينهم، وقررت زيادة المتاح من 100 وحدة سكنية إلى 120 وحدة في نفس يوم القرعة؛ لزيادة أعداد المستفيدين.