إسطنبول تستضيف قمة تركية عربية اقتصادية في يونيو

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تستضيف مدينة إسطنبول "القمة الاقتصادية التركية ـ العربية" يومي 5-6 يونيو المقبل، بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال.

وأفاد رئيس جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية، صبوحي عطار بإقامة معرضين أيضا تزامنا مع القمة، المقرر تنظيمها بالتعاون بين الجمعية وشركة "توراب إكسبو" للمعارض، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأوضح أن المعرض التركي العربي العاشر للأغذية وتكنولوجيا الأغذية، والمعرض التركي العربي الثامن للزراعة والتكنولوجيات الزراعية، سيعقدان بالتزامن مع القمة الاقتصادية التركية العربية.

وأشار عطار إلى استضافة نحو ألف رجل أعمال من الدول العربية في إطار القمة والمعرضين.

وأعرب عن ثقته بأن هذه الفعاليات ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي والاستثمارات المشتركة بين تركيا والعالم العربي.

ولفت عطار إلى تفضيل رجال الأعمال العرب الاستثمار في العقارات بتركيا خلال الفترة الماضية بشكل عام، وذكر أنهم في الجمعية يهدفون لتوجيه الاستثمارات إلى قطاعي الصناعة والزراعة.