زيادة الرحلات الجوية للركاب بأكثر من 10% في الصين

سجلت الصين أكثر من 55.95 مليون رحلة جوية للركاب في شهر أبريل الماضي، بزيادة قدرها 10.6% على أساس سنوي، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأكد لي يونغ المسئول بهيئة الطيران المدني الصينية، في تصريح له، أن حجم حركة النقل في قطاع الطيران المدني زاد الشهر الماضي بنسبة 21.6% عن العام الماضي و8.3% عن شهر أبريل من العام 2019، أي قبل جائحة كوفيد-19، مضيفا أنه تم نقل حوالي 684 ألف طن من البضائع والبريد جوا، بزيادة قدرها 25.3% على أساس سنوي، وبزيادة 13.9% عن أبريل من العام 2019.

وأشار إلى إجمالي رحلات الركاب في شهر مارس الماضي بلغت 54.73 مليون رحلة، بزيادة 25.7% على أساس سنوي، فيما بلغ حجم نقل البضائع حوالي 708 آلاف طن، بزيادة 28.2% على أساس سنوي.

من ناحية أخرى، تعهدت سلطات الطيران المدني الصينية بتعزيز وتيرة رحلات الركاب الدولية كهدف أساسي للعام الجاري، من أجل إنعاش السفر الجوي الدولي بشكل أكبر، لتصل إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا.