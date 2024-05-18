توريد 189 ألف طن قمح بكفر الشيخ

قال عادل الهابط، وكيل مديرية التموين بكفر الشيخ، إن استلام الأقماح المحلية خلال الموسم الحالي يتم من خلال 25 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.



وأشار وكيل مديرية التموين، إلى أن هناك متابعة من اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة عبدالفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ، حيث شدد على تنفيذ قرارات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة، وقد بلغ إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام منذ بدء التوريد وحتى اليوم السبت 189 ألفا و584 طن قمح بالمحافظة.