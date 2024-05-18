 سبيس إكس الأمريكية تطلق 23 قمرا صناعيا جديدا للإنترنت - بوابة الشروق
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سبيس إكس الأمريكية تطلق 23 قمرا صناعيا جديدا للإنترنت

واشنطن-(قنا)
نشر في: السبت 18 مايو 2024 - 9:09 م | آخر تحديث: السبت 18 مايو 2024 - 9:09 م

أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأمريكية سبيس إكس، اليوم السبت، 23 قمرا صناعيا جديدا من طراز "ستارلينك" إلى الفضاء لشبكات الإنترنت، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقالت المؤسسة إن صاروخ "فالكون 9"، الذي يحمل الأقمار الصناعية، أطلق من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية بولاية فلوريدا الأمريكية، مشيرة إلى أن الصاروخ حمل الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي منخفض، بعد حوالي 65 دقيقة من إقلاعه.

وأضافت أن المرحلة الأولى من الصاروخ عادت إلى الأرض بنجاح بعد حوالي 8.5 دقيقة، وهبطت على متن طائرة بدون طيار لشركة سبيس إكس، كانت متمركزة في المحيط الأطلسي.

الجدير بالذكر أن مجموعة ستارلينك للأقمار الصناعية تعمل على تغطية الكرة الأرضية كلها بشبكة الإنترنت السريع، وذلك من خلال نشر كمية كبيرة من الأقمار الصناعية في مدار الأرض.

 

 


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