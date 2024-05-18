انتخاب السعودية رئيسا للمجلس التنفيذي لـ الألكسو حتى عام 2026

فازت المملكة العربية السعودية برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، بانتخاب ممثلها وعضو المجلس التنفيذي هاني بن مقبل المقبل، رئيسا للمجلس التنفيذي، خلال الفترة من 2024 إلى 2026، وذلك بأغلبية الأصوات، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وتصبح المملكة العربية السعودية رئيسا للمجلس التنفيذي لـ "الألكسو" للمرة الثالثة على التوالي، فيما تم انتخاب دولة قطر نائبا للرئيس، والمملكة الأردنية الهاشمية مقررًا.

وجاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده المجلس التنفيذي عقب اجتماع المؤتمر العام في دورته 27 في جدة، حيث أبدى أعضاء المجلس الشكر والتقدير على ما تحقق من نتائج إيجابية وعمل تكاملي للمجلس التنفيذي خلال فترتي رئاسة السعودية السابقتين التي امتدت إلى عامين وعشرة أشهر منذ يوليو من العام 2021.

وأكدت الدول الممثلة في أعضاء المجلس التنفيذي لـ"الألكسو"، أهمية المضي قدما واستمرار المجلس التنفيذي في رؤيته الجديدة والمتقدمة، واصفين ما تم إنجازه بالنقلة المهمة في تاريخ المجلس نحو تعزيز دوره في دعم المنظمة وبرامجها لخدمة توجهاتها في العالم العربي، ورعاية مصالح الدول العربية في مجالات التربية والثقافة والعلوم.