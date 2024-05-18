4 آلاف سائح يزورون معبد الكرنك في الأقصر

قال مصدر في معبد الكرنك بالأقصر، إن المعبد شهد اليوم، السبت، إقبالا من السياح الأجانب والزوار المصريين من مختلف الجنسيات خاصة القادمة من قارة أمريكا الجنوبية.

وأوضح المصدر لـ"الشروق"، أن عدد الزائرين للمعبد بلغ اليوم 4 آلاف زائر، تنوعت جنسياتهم ما بين "أرجنتيني، نيوزلندي، إسباني، هولندي، أمريكي، صيني، أوروجوياني، كولومبي، وهندي"، بالإضافة إلى عدد من الجنسيات العربية، أبرزها تونس والإمارات والعراق، وزائرين مصريين توافدوا على المعبد.

وأكد المصدر أن الإقبال على زيارة المعبد يعد جيد بدرجة كبيرة في ظل الارتفاع الذي تشهده درجات الحرارة في الأقصر خلال تلك الفترة كما هو معروف عنها، مشيرا إلى أن الذروة بالنسبة لزيارات المعبد تكون بعد حلول الساعة الثالثة عصرا أي بعد انخفاض درجات الحرارة نسبيا بمقدار يتراوح من درجتين لـ4 درجات.

وأضاف أنه من المتوقع أن تزداد أعداد الزائرين خلال الفترة المقبلة خاصة من الجنسيات المصرية مع بدء أجازات الدراسة.