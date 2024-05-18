أستاذ قانون دولي عن عدم تقدم العرب بدعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية: تكتيك عربي

قال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي، إن تقدم جنوب إفريقيا بدعوى ضد دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية، كان أمرًا إيجابيًا للغاية؛ لأنها دولة ليست عربية أو إسلامية، وعانت من الفصل العنصري مثلما حدث للشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن «عدم تقدم مصر أو الدول العربية بهذه الدعوى كان تكتيكًا عربيًا، لأن الدول العربية عندما تتقدم بمثل هذه الدعاوي، فمن المؤكد أنها ستكون طرفًا غير محايد».

ولفت إلى أن ادعاء الولايات المتحدة الخاص بأن حركة حماس إرهابية وإعطاء لدولة الاحتلال الحق في الدفاع عن نفسها «خطأ قانوني».

وأوضح أن «إسرائيل دولة احتلال، وردها على طوفان الأقصى تجاوز حق الدفاع عن النفس، كما أنها ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية، والكثير من جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية من خلال قتل المدنيين، وتدمير المستشفيات».

ونوه أن «حماس ليست حركة إرهابية وإنما حركة تحرر وطني انطلقت من قطاع غزة إلى الأراضي المحتلة»، مؤكدًا أن حركة المقاومة يحق لها استخدام الأساليب كافة لتحرير الأرض، وفقًا للقانون.