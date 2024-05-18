مستشار الرئيس الفلسطيني يحذر من فخ الرصيف الأمريكي العائم في غزة: قد يكون بوابة التهجير ‏

حذر الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، من أن الرصيف العائم الذي أنشأته الولايات المتحدة في قطاع غزة لنقل المساعدات، قد يكون «سلاحا ذو حدين».
وقال خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء السبت: «الرصيف العائم يحمل سلاحا ذو حدين ربما يكون مدخلا لإيصال المساعدات، وربما في نفس الوقت يكون بوابة للتهجير وهذا ما نخشى ونحذر منه».
وشدد أن الرصيف العائم لا يغني عن فتح المعابر البرية، وعلى رأسها معبر رفح، موضحا أن احتلاله من قبل إسرائيل أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
وأضاف أن إسرائيل ماضية في تحقيق أهدافها بسبب الصمت العالمي، مطالبا الدول العربية بممارسة ضغوط حقيقية على الولايات المتحدة، ومخاطبتها «بلغة المصالح»، لوقف العدوان الإسرائيلي في غزة.
وشدد على ضرورة وقف الحرب بشكل كامل وشامل، وإنسحاب الاحتلال من قطاع غزة، وتمكين المواطنين من العيش بكرامة، والبدء في حل القضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية؛ من أجل إنهاء الصراع.
يذكر أنه جرى بناء «الرصيف العائم»، وهو منصة بحرية بطول550 مترا، بواسطة الجيش الأمريكي والإسرائيلي في غضون أسبوع، وتزعم الإدارة الأمريكية أن الرصيف سيستخدم لنقل المساعدات الإنسانية، من ميناء قبرص إلى غزة، وستكون جزيرة قبرص، أقرب دولة في الاتحاد الأوروبي إلى غزة، مركزًا لنقل هذه المساعدات، حيث تبعد حوالي 370 كيلومترا عن القطاع.