مستشار الرئيس الفلسطيني يحذر من فخ الرصيف الأمريكي العائم في غزة: قد يكون بوابة التهجير ‏

حذر الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، من أن الرصيف العائم الذي أنشأته ‏الولايات المتحدة في قطاع غزة لنقل المساعدات، قد يكون «سلاحا ذو حدين».‏

وقال خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء السبت: ‏‏«الرصيف العائم يحمل سلاحا ذو حدين ربما يكون مدخلا لإيصال المساعدات، وربما في نفس ‏الوقت يكون بوابة للتهجير وهذا ما نخشى ونحذر منه».‏

وشدد أن الرصيف العائم لا يغني عن فتح المعابر البرية، وعلى رأسها معبر رفح، موضحا أن ‏احتلاله من قبل إسرائيل أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة‎.‎

وأضاف أن إسرائيل ماضية في تحقيق أهدافها بسبب الصمت العالمي، مطالبا الدول العربية ‏بممارسة ضغوط حقيقية على الولايات المتحدة، ومخاطبتها «بلغة المصالح»، لوقف العدوان ‏الإسرائيلي في غزة‎.‎

وشدد على ضرورة وقف الحرب بشكل كامل وشامل، وإنسحاب الاحتلال من قطاع غزة، وتمكين ‏المواطنين من العيش بكرامة، والبدء في حل القضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية؛ من ‏أجل إنهاء الصراع.‏

يذكر أنه جرى بناء «الرصيف العائم»، وهو منصة بحرية بطول‎550 ‎‏ مترا، بواسطة الجيش ‏الأمريكي والإسرائيلي في غضون أسبوع، وتزعم الإدارة الأمريكية أن الرصيف سيستخدم لنقل ‏المساعدات الإنسانية، من ميناء قبرص إلى غزة، وستكون جزيرة قبرص، أقرب دولة في الاتحاد ‏الأوروبي إلى غزة، مركزًا لنقل هذه المساعدات، حيث تبعد حوالي ‏‎370 ‎‏ كيلومترا عن القطاع.‏