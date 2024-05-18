أرباح استثنائية للبنك التجاري الدولي في الربع الأول ونمو في مجمل أعماله

رئيس البنك: إصلاحات قوية انعكست على أعمال البنك.. والعمل الداخلى جماعى وبطريقة مختلفة

البنك مؤمن بتحويل الضغوط الاقتصادية لفرص استثمارية

حقق البنك التجارى الدولى (CIB) أكبر بنك خاص فى البلاد أرباح استثنائية للربع الأول من عام 2024، حيث حقق أرباحًا صافية قياسية بلغت 11.9 مليار جنيه مصرى، مُسجلاً بذلك نموًا هائلاً بنسبة 97% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

وتعكس هذه النتائج الأداء الاستثنائى للبنك على جميع المستويات، مما يؤكد مكانته كأحد كبار المؤسسات المالية الرائدة فى المنطقة.

من جانبه قال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى إن نتائج أعمال البنك القوية فى الربع الأول من العام الجارى جزء كبير من الأرباح تأثر برفع أسعار الفائدة فى مصر، وإذا ما حولنا الأرقام بالدولار عند تاريخ النشر فإن الأرباح المحققة فعليا ستكون 29%.

أوضح أنه بعد تحييد رفع سعر الكورديور «سعر الفائدة اللحظى بالبنك المركزى» والمتاجرة وتأثير سعر الصرف نجد أن الأرباح ارتفعت بنحو 35% فقط، وهذا يظهر نتائج إيجابية بالرغم من الأحداث الاستثنائية لتغير سعر الصرف ورفع الفائدة والمتاجرة، مضيفًا أن البنك مؤمن بتحويل الضغوط الاقتصادية لفرص استثمارية، فهناك نوعان من المواطنين يفكران فى المشاكل والنوع الآخر تتعلق بالتفكير بظروف العمل والتحوط من ظروف العمل والتركيز على الإيجابيات بدلا من السلبيات.

وأشار إلى أن هناك تغيرا فى المديرين داخل البنك خلال الفترة الأخيرة، وأصبحوا يفكرون بطريقة مختلفة وبتحسن كبير والجميع يعمل بشكل جماعى، ويمكن النظر لنمو محفظة الإقراض الحقيقى بنحو 3% بعد تحييد تأثير الدولار وليس 18% وذلك خلال الربع الأول الذى شهد إصلاحات كبيرة.

وعن تعثر العملاء والمخصصات المالية، أكد أن هناك تحسنا فى نسبة تعثر العملاء من 5.25% فى مارس إلى 4.25%، مما يعنى أن هناك تحسنًا كبيرًا فى ظل الأوضاع الحالى وهذا تحسن كبير.

أعلن بنك CIB عن ارتفاع استثنائى فى إجمالى القروض خلال الربع الأول من عام 2024.، فقد وصل إجمالى القروض إلى 315.044 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقارنةً بـ 266.375 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مما يمثل زيادة ملحوظة فى حجم القروض وذلك بزيادة قدرها 18.3%؛ حيث يعد التجارى الدولى رائدا وقائدا للسوق من سنوات فى القروض الكبرى الداعمة للاقتصاد.

وتعكس هذه الأرقام النجاح الذى حققه CIB فى تعزيز قاعدته الائتمانية وتوسيع نطاق تمويله للمؤسسات والأفراد، وتبرز قدرته على تقديم خدمات مصرفية فريدة ومبتكرة تلبى احتياجات جميع عملائه.

تُشير البيانات المالية للبنك إلى تفاصيل هذه الزيادة فوفقًا للأرقام الرسمية، سجلت قروض المؤسسات بالبنك نموًا قويًا حيث بلغت 249.712 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 مقابل 206.249 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

ويرجع النمو القوى لقطاع التمويل إلى الثقة المتزايدة التى يتمتع بها بنك CIB كشريك موثوق للشركات فى توفير التمويل اللازم لتنمية أعمالها وتحقيق أهدافها المالية.

كما شهدت قروض الأفراد نموًا ملحوظًا أيضًا، حيث بلغت 65.331 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 مقابل 60.126 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بما يعكس الثقة المتزايدة للأفراد فى بنك CIB كمصدر قوى لتلبية احتياجاتهم المالية الشخصية.

وبشكل عام تعكس هذه الأرقام الارتفاع الملحوظ فى ثقة العملاء واعتمادهم على بنك CIB كشريك مالى قوى، ويستمر البنك فى تعزيز مكانته كواحد من أبرز البنوك فى مصر والمنطقة، ويسعى جاهدًا لتقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتطورة تلبى تطلعات العملاء وتساهم فى نمو الاقتصاد المصرى.

وحقق CIB ارتفاعا استثنائيا فى إجمالى الودائع خلال الربع الأول من عام 2024.

ووصل إجمالى الودائع إلى 796.080 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقارنةً بـ 677.237 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مما يمثل زيادة ملحوظة فى حجم الودائع.

سجلت ودائع المؤسسات بالبنك نموًا قويًا حيث بلغت 350.149 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 مقابل 306.678 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مما يعكس الثقة المتزايدة للشركات فى استخدام خدمات البنك لتلبية احتياجاتها المالية.

وشهدت ودائع الأفراد نموًا ملحوظًا أيضًا، حيث بلغت 445.930 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 مقابل 370.558 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، يُعزى هذا النمو إلى الخدمات المصرفية المبتكرة التى يقدمها بنك CIB والتجربة المتميزة التى يوفرها لعملائه الأفراد.

جراف

وصلت الإيرادات المجمعة للبنك إلى 21.8 مليار جنيه مصرى، مُسجلةً نموًا 82%

حقق البنك عائدًا على متوسط حقوق الملكية بنسبة 49.9% وعائدًا على متوسط الأصول بنسبة 5.26%.

حافظ البنك على هامش صافى الفائدة عند 9.29%،

بلغ إجمالى رأس المال الأساسى 122 مليار جنيه مصرى، مُمثلًا 25.2% من الأصول المرجحة

تُشكل ودائع العملاء 91% من إجمالى التزامات البنك، مما يُؤكد جودة تمويله.

تبلغ نسبة تغطية القروض غير المنتظمة 302%،

مساهمات فى الاقتصاد المصرى:

دعم الشركات والأفراد: قدم البنك تمويلا بقيمة 314 مليار جنيه مصرى للشركات والأفراد، بزيادة قدرها 18% عن الربع الأول من عام 2023، مع حصة سوقية فى القروض تبلغ 4.87%.

* نمو الودائع: ارتفعت الودائع إلى 792 مليار جنيه مصرى، بزيادة قدرها 17% عن الربع الأول من عام 2023، مع حصة سوقية فى الودائع تبلغ 6.64%.

* مساهمة ضريبية هائلة: ساهمت عمليات البنك التجارى الدولى فى إيرادات ضريبية بقيمة 6.31 مليار جنيه مصرى من ضرائب الشركات والمرتبات وغيرها فى الربع الأول من عام 2024