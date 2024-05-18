واشنطن تعلن إجلاء 17 طبيبا أمريكيا من غزة

أعلن جون كيربي، مستشار مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أمس الجمعة، إجلاء 17 طبيبا أمريكيا من قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الأطباء الـ17 يعملون في المستشفى الأوروبي بغزة ولم يستطيعوا مغادرة القطاع بسبب إغلاق معبر رفح، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن طريقة الإجلاء، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وفيما أشار إلى إجلاء الأطباء، بقي 3 آخرون في القطاع، رافضا الحديث عن مصير المتبقين.

ومطلع مايو الجاري، دخل 20 طبيبا أمريكيا غزة للعمل في المستشفى الأوروبي ضمن مهمة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، على أن يغادروا القطاع الاثنين الماضي، لكنهم علقوا فيه بسبب إغلاق إسرائيل معبر رفح.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، المتواصلة منذ 7 أكتوبر، أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.