بيع منديل ميسي بـ965 ألف دولار في مزاد علني

أعلنت دار المزادات البريطانية بونهامز عن بيع المنديل الشهير الذي ربط ليونيل ميسي الشاب ببرشلونة بمبلغ 762.400 جنيه استرليني (965 ألف دولار) يوم الجمعة.

كان هذا المنديل عبارة عن" اتفاق مبدئي للتعاقد" مع ميسي المراهق، البالغ من العمر 13 عامًا حينها، قبل 25 عامًا تقريبًا في أحد أندية التنس ببرشلونة، وتبع ذلك عقد أكثر رسمية وتفصيلا مع النادي بعد فترة وجيزة، وفقاً لـ إن بي سي نيوز الأمريكية.

وكان الهدف من لغة العقد، المكتوبة بالحبر الأزرق، طمأنة والد المراهق، خورخي ميسي، بأن الصفقة ستتم، بعد أن هدد خورخي ميسي بإعادة ابنه إلى الأرجنتين بسبب توقف المفاوضات مع برشلونة.

يحمل المنديل، الذي يحتوي على تاريخ 14 ديسمبر 2000، توقيع هوراسيو جاجيولي، وكيل أعمال من الأرجنتين، ووكيل آخر، وجوزيب ماريا مينجويلا، والمدير الرياضي لبرشلونة آنذاك، كارليس ريكساتش، الذين التقيا في أحد نوادي التنس، طلب ريكساتش من النادل ورقًا وحصل على منديل فارغ كُتب عليه هذه الصيغة المبدئية.

وكان السعر الذي بدأ به المزاد للمنديل 300 ألف جنيه إسترليني (379 ألف دولار)، حتى وصل إلى 965 ألف دولار، وقد قضى ميسي ما يقرب من عقدين مع برشلونة بعد وصوله من الأرجنتين في سن 13 عامًا للعب في فرق الشباب، ظهر لأول مرة مع الفريق في عام 2004 ولعب 17 موسمًا مع الفريق الرئيسي، وساعد النادي على الفوز بكل الألقاب الكبرى بما في ذلك دوري أبطال أوروبا أربع مرات والدوري الإسباني 10 مرات، وغادر ميسي برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021.