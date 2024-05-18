عضو منظمة التحرير الفلسطينية: الرصيف البحري العائم في غزة نواة قاعدة عسكرية بحرية أمريكية

قال عمر الغول عضو منظمة التحرير الفلسطينية، إن الهدف الحقيقي من الرصيف البحري العائم المؤقت في غزة، مرتبط بتهجير أبناء الشعب العربي الفلسطيني من هذا المعبر.

وأضاف الغول، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية أمل الحناوي، أن الهدف من الرصيف خلق نوات قاعدة عسكرية بحرية على شواطئ المتوسط في الأراضي الفلسطينية؛ لدعم خيار إسرائيل بالسيطرة التامة على محافظات القطاع، والحؤول دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.

ونوه أن «الرصيف البحري العائم المؤقت يهدف لإغلاق معبر رفح أو تهميشه واستبداله بالمعبر المائي؛ لتجاوز مصر ودورها ومكانتها وعلاقاتها الاستراتيجية مع الشعب العربي الفلسطيني».

ولفت إلى أن «الرصيف عبارة عن نواة قاعدة عسكرية بحرية أمريكية على ساحل المتوسط الفلسطيني، بهدف الهيمنة والسيطرة على الغاز والنفط الموجود في شواطئ غزة، بجانب تمرير عملية التهجير دون المرور عبر أحد البوابات العربية».

وأشار إلى أن «الأشقاء في مصر والمملكة الأردنية أعلنوا بشكل واضح وصريح أنهم لن يسمحوا بتمرير صفقة التهجير التي تستهدف تطهير الأرض الفلسطينية من أبناء الشعب العربي الفلسطيني».