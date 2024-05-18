ارتفاع حصيلة قتلى حادث إطلاق النار بوسط أفغانستان إلى 6 أشخاص

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ارتفع عدد القتلى جراء هجوم جرى خلاله إطلاق النار في إقليم باميان بوسط أفغانستان إلى ستة أشخاص، وفقا لبيان معدل أصدرته وزارة داخلية حركة طالبان اليوم السبت.

واستهدف مسلحون مدنيين وسياح في عاصمة الإقليم أمس الجمعة.

وفي البداية، سجلت الوزارة أربع وفيات، ثلاثة منهم أجانب وأفغاني واحد.

وأصيب سبعة آخرون، من بينهم أربعة من حاملي جوازات السفر الأجنبية.

ولم تحدد الوزارة جنسيات الضحايا الأجانب. وأكدت السلطات الإسبانية أن مواطنين إسبان من بين القتلى.

ونقل جميع الضحايا المصابين إلى كابول لتلقي مزيد من العلاج، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني.

وأدانت حكومة طالبان الهجوم وتعهدت بالعثور على المسؤولين عنه والقبض عليهم.

كما أعلنت اعتقال سبعة من المشتبه بهم فيما يتعلق بإطلاق النار.

وأضاف المتحدث أن جثث المتوفين تخضع حاليا لتحقيقات الطب الشرعي.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة فى أفغانستان / يوناما / عن صدمتها وإدانتها العميقتين.

وقالت البعثة في بيان إن "بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان تشعر بصدمة عميقة وروع من الهجوم المميت على المدنيين العزل والسياح في باميان".

وقدمت البعثة تعازيها لأسر الضحايا وتعهدت بتقديم المساعدة في أعقاب الحادث. ولم تعلن بعد أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.