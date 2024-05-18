نائب سابق لرئيس الموساد الإسرائيلي: خسرنا حرب غزة واقتصادنا ينهار

قال عضو الكنيست الإسرائيلي والنائب السابق لرئيس جهاز المخابرات (الموساد) رام بن باراك، إن الحرب في غزة لا طائل منها، وإن تل أبيب تخسرها كما أن اقتصادنا ينهار.

وصرح «بن باراك» للإذاعة الإسرائيلية: «هذه حرب بلا هدف ونحن نخسرها بشكل لا لبس فيه.. نحن مجبرون على العودة للقتال في نفس المناطق، وخسارة المزيد من الجنود».

وأضاف: «نحن نخسر على الساحة الدولية، وتشهد علاقاتنا مع الولايات المتحدة تدهورا شديدا، والاقتصاد الإسرائيلي ينهار»، وختم متسائلا: «أرني شيئًا واحدًا نجحنا فيه!».

وجاءت هذه التصريحات في ظل الخسائر التي يتكبدها جيش الاحتلال خلال المعارك البرية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام تمكنها من قتل 15 جنديًّا إسرائيليا في معارك شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان، إن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا بعد استهداف مجموعة قسامية لمنزل تحصن فيه عدد كبير من الجنود بعبوة مضادة للأفراد «رعدية».

وأضافت أن مقاتليها اقتحموا بعد ذلك المنزل واشتبكوا مع من تبقى من الجنود من مسافة الصفر بالرشاشات الخفيفة والقنابل اليدوية في حي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وكان أبو عبيدة المتحدث باسم القسام، قد صرح أمس الجمعة، بأن مقاتلي الكتائب تمكنوا خلال عشرة أيام من استهداف 100 آلية عسكرية إسرائيلية في محاور القتال بغزة.

وقال إن الاحتلال في كل مناطق توغله يعد قتلاه وجرحاه بالعشرات ولا يكاد يتوقف عن انتشال جنوده، متابعا: «الاحتلال يعلن عن جزء من خسائره لكن ما نرصده أكبر بكثير».