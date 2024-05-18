البيت الأبيض: سوليفان سيبحث مع ولي العهد السعودي الحرب في غزة وجهود تحقيق السلام

يسافر مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى المملكة العربية السعودية، اليوم السبت؛ للقاء رئيس الوزراء وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال البيت الأبيض في بيان، مساء السبت، إن الجانبين سيناقشان خلال اللقاء القضايا الثنائية والإقليمية، بما فيها الحرب في غزة، والجهود المستمرة لتحقيق سلام وأمن دائمين في القطاع.

وأشار البيان إلى أن «سوليفان» سيسافر الأحد، إلى تل أبيب للقاء كبار المسئولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضح أن «اللقاء سيتطرق إلى الحرب في غزة، والمفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، والأزمة الإنسانية في القطاع، والهدف المشترك بهزيمة حماس عبر الضغط العسكري والخطط السياسية».

وأمس الجمعة، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن سوليفان سيشدد في محادثاته مع الإسرائيليين على ضرورة ملاحقة مسلحي حركة حماس في غزة بدقة، وليس بهجوم واسع النطاق في جنوب القطاع.

ولفت كيربي إلى أن «المحادثات التي سيجريها سوليفان مع نتنياهو ومسئولين إسرائيليين كبار آخرين ستشمل رفح، حيث تهدد إسرائيل بشن هجوم واسع النطاق، رغم معارضة الولايات المتحدة.

وأضاف أن سوليفان، سيناقش الجهود التي توقفت في الآونة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق مع حماس، بشأن إطلاق سراح المرضى والمسنين والجرحى من الأسرى الإسرائيليين.

ونقلت «رويترز» عن مصادر قولها، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والسعودية، تضعان حاليًا اللمسات النهائية على اتفاق يتعلق بالحصول على ضمانات أمنية أمريكية ومساعدة السعودية في تطوير برنامج نووي مدني، وذلك على الرغم من أن اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة في إطار «صفقة كبرى» في الشرق الأوسط لا يزال بعيد المنال.