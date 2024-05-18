قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الكيان الصهيوني «الغاصب المحتل» يجسد العدو الأول في عقيدتنا الإنسانية والأخلاقية، مشيرة إلى سعيه الحثيث لصنع هوية مزيفة تمتد من نهر النيل إلى الفرات.

وأدانت خلال تقديم برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، الممارسات الصهيونية التي تهدد الوجود الفلسطيني، قائلة: «الحقيقية من يريد تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ويريد إيصال أن ‏يعاد احتلال سيناء بصيغ أخرى؛ هو العدو الصهيوني»، في إشارة منها لمخطط تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء.

وأشارت إلى أن الأزمة الاقتصادية الداخلية التي تواجهها مصر؛ ليست نتاج الحرب الروسية-الأوكرانية وحسب، بل هي نتيجة العدوان الصهيوني على الأراضي المحتلة والحرب على قطاع غزة.

وقالت: «الحقيقة أن اللي أثر على اقتصادك داخليًا ومشاكلك الداخلية -التي كانت موجودة بالفعل- نتيجة انعكاسات الحرب الروسية-الأوكرانية، بالإضافة إلى ممارسات وسلوكيات داخلية لا نضع رأسنا في الرمل؛ كان العدو الصهيوني، الذي صعد أزماتك وخلاك مضغوط عليك على المستوى العالمي كل هذه الأشهر الماضية».

وأكدت أن جميع ممارسات الضغط التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الماضية، بدءًا من الشائعات حول تخصيص منطقة للفلسطينيين في سيناء؛ كانت من تدبير العدو الصهيوني وأذرعه المتنوعة.