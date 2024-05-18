سجن شخصين لاستخدامهما طائرة لتهريب المهاجرين من فرنسا إلى بريطانيا

سُجن مواطنان ألبانيان استخدما طائرة لنقل مهاجرين بشكل غير قانوني من شمال فرنسا إلى مطار في إسيكس في بريطانيا.

وأدين ميرتزا هيلاج - 50 عاما، وكريشنيك كادينا - 37 عاما، وكلاهما من ليتون بشرق لندن في محكمة ساوثوارك كراون في مارس بتسهيل ارتكاب خرق لقانون الهجرة، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وحكم على الشخصين بالسجن لمدة خمس سنوات وشهرين، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.

وجاءت إدانتهما بعد تحقيق استمر ثماني سنوات أجرته الوكالة، أطلق عليها اسم عملية ميكروبوس، بشأن جماعة ألبانية للجريمة المنظمة متورطة في تسهيل الهجرة غير الشرعية وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات وتوفير وثائق مزورة.

وذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أن المهاجرين الألبان كانوا يدفعون نحو 10 آلاف جنيه استرليني مقابل العبور إلى المملكة المتحدة ثم "بضع مئات من الجنيهات الإضافية" مقابل الحصول على وثائق مزورة.