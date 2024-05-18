قالت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن بناء الجمهورية الجديدة يعتمد على العنصر البشري كركيزة أساسية تجاه هذا المسعى.

وأضافت خلال تصريحات لقناة «الحدث اليوم»، مساء الجمعة، أنه من الضروري مراجعة المنظومة التعليمية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت إلى أنه لا يوجد توجه لإلغاء كليات مثل الآداب والتجارة والحقوق، مشددة على ضرورة إعادة الهيكلة وتوجيه الطلاب نحو التخصصات الأكثر طلبًا منذ المرحلة الثانوية؛ من أجل الاتساق مع سوق العمل.

وأشارت إلى معاناة سوق العمل من نقص الخريجين في المجالات التكنولوجية والتعليم الفني، قائلة: «عندنا 120 ألفا من خريجي كلية التجارة سنويا، وآلاف من الآداب والحقوق، هل سوق ‏العمل يحتاج هذا العدد؟ في نفس الوقت السوق متعطش للخريج المؤهل في الأساليب ‏التكنولوجية الحديثة والجامعات التكنولوجية والتعليم الفني، السوق متعطش ويحتاج هؤلاء ‏الشباب».

ونوهت بأن إعادة هيكلة التعليم لا تعني إلغاء الكليات النظرية، بل توجيه بوصلة التعليم منذ المرحلة الثانوية نحو احتياجات سوق العمل بدلا من تراكم أعداد العاطلين عن العمل ممن درسوا تخصصات نظرية لا تلبي متطلبات سوق العمل.