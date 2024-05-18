السعودية: 330 شاحنة إغاثية تعبر منفذ الوديعة الحدودي متوجهة إلى اليمن

أعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، أن 330 شاحنة إغاثية عبرت منفذ الوديعة الحدودي متوجهة إلى اليمن خلال ثلاثة أشهر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت أن "330 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبرت منفذ الوديعة الحدودي خلال الربع الأول من عام 2024، تحمل على متنها 752ر5 طناً و313 كيلوجراماً من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والمساعدات الطبية والتمور والمعونات اللوجستية، متجهة إلى محافظات حضرموت، الجوف، المهرة ، صنعاء، شبوة، أبين، عدن، صعدة، حجة، مأرب، الحديدة، تعز، لحج، الضالع.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، في أغسطس 2023، تقديم دعم اقتصادي جديد إلى اليمن بقيمة 2ر1 مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية.

يأتي هذا الدعم سعياً من المملكة لدعم اليمن في شتى المجالات، حيث قدمت المملكة ودائع في البنك المركزي اليمني امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق ليصبح مجموع ما تم تقديمه للبنك المركزي اليمني 4 مليارات دولار خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2022.

وكانت السعودية أودعت مليار دولار في البنك المركزي العام الماضي وساعدت على تأسيس صندوق للمشتقات النفطية بقيمة 600 مليار دولار.