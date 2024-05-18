وفود سياحية أوروبية تزور المناطق الأثرية في المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الدولة المصرية تسعى جاهدةً لتنشيط قطاع السياحة نظرا لأهميته الكبيرة في دعم الاقتصاد القومي باعتباره من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا هامًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل.

وأوضح أن القيادة السياسية اتخذت العديد من الخطوات لتنمية السياحة من خلال تنفيذ وتطوير العديد من المشروعات القومية الكبرى لاستعادة مكانة مصر السياحية واجتذاب أكبر قدر من السائحين بما يحقق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

وأضاف المحافظ، أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا تواصل استقبال وفود أجنبية من جميع أنحاء العالم، حيث استقبلت المناطق الأثرية وفدا سياحيا أوروبيا من دولتي ألمانيا وإنجلترا، وضم برنامج زيارة الوفد مناطق آثار بني حسن وتل العمارنة، موجها الجهات المعنية بتسهيل الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

ومن الجدير بالذكر أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلو مترا، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كيلو مترا شمال شرق مدينة ديرمواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كيلو مترا، جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كيلو مترا، من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.