وزير التعليم يشيد بالإقبال غير المسبوق على المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد

حجازي: نستهدف التخفيف عن كاهل أولويات الأمور وتحقيق أكبر قدر من التحصيل الدراسي للطلاب

أشاد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بما شهده اليوم من إقبال غير مسبوق للطلاب على المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات بمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن الهدف الأساسي من تقديم هذه الخدمة التعليمية المتميزة بمختلف المحافظات هو التخفيف عن كاهل الأسرة المصرية وتحقيق أكبر قدر من التحصيل الدراسي للطلاب.

وثمن الدكتور رضا حجازي جهود اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ودعمه القوي للعملية التعليمية بالمحافظة وتسخير كافة الجهود لتنفيذ خطط الوزارة لتنعكس في النهاية على تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب.

وأوضح حجازي أن الوزارة تسعى بكافة جهودها لتنفيذ مبادرات وتقديم خدمات مختلفة لأبنائها الطلاب وعلى رأسها مجموعات الدعم المدرسية والمراجعات النهائية المجانية بهدف تحقيق التحصيل الدراسي السليم للطلاب وفقا لنهج الوزارة في عملية التعليم والتعلم.

وأشار إلى أن توفير محافظة بورسعيد لعدد كبير من المقار الخاصة بهذه المراجعات في مختلف الإدارات التعليمية إنما يعكس الإقبال غير المسبوق للطلاب عليها، متابعا أنها تتم من خلال تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات.