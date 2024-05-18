أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن المشهد الإسرائيلي الداخلي قبل ‏السابع من أكتوبر كان مفككا، وتضاربت فيه الخلافات، على خلفية قضايا داخلية لها علاقة ‏بالمعارضة والتغييرات القضائية.‏

وتابع خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء السبت: «مع ‏الأسف جاء السابع من أكتوبر؛ ليوحد المشهد الإسرائيلي مرة أخرى، ويجمع الفرقاء الإسرائيليين ‏المختلفين داخل حكومة الحرب».‏

وأوضح أن جذور الشقاق الحالية تكمن في كيفية إدارة الحرب -ليس مبدأ الحرب- مشيرا إلى ‏وجود اتفاق كامل على محاربة الشعب الفلسطيني والبحث عن ذرائع لشن المزيد من العدوان.‏

وحذر من تدمير إسرائيل لمخيم جباليا -المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في قطاع غزة- بينما ‏ينشغل العالم برفض اجتياح رفح، قائلا: «لا يجب أن نقع ضحية للدعاية الإسرائيلية والأمريكية ‏التي تحاول صرف الأنظار عن تدمير مخيم جباليا؛ برفض اجتياح رفح». ‏

وأضاف أنه في الوقت الذي يتحدث فيه العالم عن رفض اجتياح رفح، تواصل إسرائيل عملية ‏تدمير منهجية لغزة، بما في ذلك مراكز وكالة الأونروا التي تأوي النازحين، معقبا: «إسرائيل دمرت أكثر من 600 مسجد، ولم يعد هناك أي مكان آمن في غزة لا رفح ولا غيرها».‏