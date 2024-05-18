 ماسك يزيل اسم نطاق تويتر دوت كوم من ملفات تعريف تطبيق إكس ويحوله إلى إكس دوت كوم - بوابة الشروق
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ماسك يزيل اسم نطاق تويتر دوت كوم من ملفات تعريف تطبيق إكس ويحوله إلى إكس دوت كوم

سان فرانسيسكو (د ب أ) 
نشر في: السبت 18 مايو 2024 - 12:09 ص | آخر تحديث: السبت 18 مايو 2024 - 12:09 ص

أزالت منصة "إكس" الإلكترونية المملوكة لإيلون ماسك، آثار باقية أخرى لموقع تويتر الخاص بها بعد ما يقرب من 10 أشهر من قيام قطب التكنولوجيا بتغيير اسم منصة التواصل الاجتماعي.

وقام الملياردير المثير للجدل بإزالة اسم نطاق تويتر دوت كوم من ملفات تعريف الموقع. 

وقال ماسك في منشور اليوم الجمعة، إنه من الآن فصاعدا، سيتم تحويل المستخدمين الذين يكتبون تويتر دوت كوم إلى إكس دوت كوم.

وكان ماسك قد اشترى منصة تويتر في أكتوبر 2022 مقابل 44 مليار دولار، وأعاد تسمية المنصة قائلا إن ذلك ضروري لإظهار أن منصته هي أكبر بكثير من مجرد خدمة رسائل قصيرة.

ويريد ماسك، بجانب إضافة وظيفة جديدة للمكالمات، أن يجعل منصة إكس تطبيقا للبحث عن الوظائف وتحويل الأموال.


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