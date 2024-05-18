خلال خطاب استمر 90 دقيقة تقريبًا، في عشاء لينكولن ريجان، الذي أقامه الحزب الجمهوري في ولاية مينيسوتا في سانت بول، طالب دونالد ترامب بضرورة خضوع الرئيس جو بايدن لاختبار المخدرات، حيث من المقرر أن يقوم كلاً من ترامب وبايدن بإجراء مناظرة على قناة ABC في 10 سبتمبر المقبل، قبل الانتخابات الرئاسية التي من المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر 2024.

هاجم ترامب ليلة الجمعة كلاً من جو بايدن وشبكة سي إن إن، بشأن المناظرة المقبلة خلال خطاب ألقاه في مينيسوتا، مدعيًا أن الرئيس ليس "لائقًا بدنيًا" بما يكفي لمناظرته، وقد انتقد ترامب مذيع شبكة سي إن إن جيك تابر ووصفه بالأحمق، ولطالما كانت علاقة ترامب متوترة مع شبكة سي إن إن وكثيرا ما اتهمها بالتحيز ضده، وفقاً لـ منصة politico.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب ترامب بإجراء اختبار مخدرات، فقد قرر نفس الحديث أثناء الانتخابات في 2020، وقال حينها: "أنا على استعداد لإجراء اختبار المخدرات، اعتقد أنه ينبغي على بايدن ذلك أيضًا"، وأشار ترامب إلى أن بايدن يبدو أنه يستخدم أدوية منشطة خلال خطاباته.

ولم يستجب المتحدث باسم حملة بايدن لطلب التعليق على أقاويل ترامب، وقدم ترامب في عام 2016 نفس الادعاءات ضد منافسته آنذاك هيلاري كلينتون.

واستمر ترامب أيضاً خلال خطابه مساء الجمعة، في انتقاد القضايا الجنائية المتعددة التي يواجهها، وإن كان ذلك بخطاب أقل عدوانية مما كان عليه خلال اجتماعه في نهاية الأسبوع الماضي في نيوجيرسي، وكرر عبارته التي يرددها كثيراً "أن القاضي الذي يشرف على محاكمته الجنائية في نيويورك، خوان ميرشان، فاسد".

وأشار إلى أن إدارة بايدن كانت مسئولة عن جميع القضايا الجنائية الـ4 التي يواجهها في محاولة لمنعه من الفوز بالبيت الأبيض، وقال ترامب للجمهور في خطابه: "لقد حولوا وزارة العدل إلى سلاح، هذا هو شكل الغش الذي يتبعونه الآن".

ويتطلع ترامب إلى التنافس في ولاية مينيسوتا، وقد قدم كبار مساعدي ترامب بيانات استطلاعية تظهر تنافس ترامب وبايدن في الولاية، والتي لم يفز بها مرشح رئاسي جمهوري منذ عام 1972.