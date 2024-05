شهد برلمان تايوان، فوضى وشجارا كبيرا بين أعضائه، بسبب خلافات حادة حول إصلاحات المجلس.

وحدثت الواقعة قبل ساعات فقط من تولي الرئيس المنتخب "لاي تشينج تي" منصبه، ومن المنتظر أن يلقي خطاب تنصيبه يوم الاثنين، وفق شبكة روسيا اليوم.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي الفوضى العارمة أثناء الجلسة، حيث كان بعض النواب يقفزون فوق الطاولات ويلقون بزملائهم على الأرض، فيما كان البعض الآخر يصرخ ويتدافع.

وسبب هذا الخلاف يعود إلى رغبة المعارضة في منح البرلمان سلطات رقابية أكبر على الحكومة، بالإضافة إلى اقتراح المعارضة تجريم المسئولين الذين يدلون بتصريحات كاذبة في البرلمان.

وقال الحزب الديمقراطي التقدمي الذي فاز في الانتخابات التي جرت في يناير الماضي في بيان، إن أحزاب المعارضة تحاول بشكل غير لائق فرض المقترحات دون عملية التشاور المعتادة.

🇨🇳 Taiwan province's opposition group, which has more seats in the Legislative Yuan, proposed a bill to increase the checking power of the legislature.



Thus the ruling party DPP tried to stop this bill by having one of their lawmakers physically snatch it away.



Such a clown… pic.twitter.com/Y3M9NI5Z8M