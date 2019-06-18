الدستورية العليا في النمسا: التدخين في الحانات النمساوية لا يزال جائزا

قضت المحكمة الدستورية العليا في النمسا بجواز استمرار التدخين في الحانات النمساوية، على الأقل حتى إشعار آخر.

وبذلك لم تلغ المحكمة القانون الحالي الذي يسمح بالتدخين في غرف منفصلة في هذه الحانات. وأعلنت المحكمة اليوم الثلاثاء رفض طلب الحكومة النمساوية بهذا الشأن، والتي رأت في القانون الحالي انتهاكا لعدة حقوق أساسية.

ولكن، وحيث إن الطريق مفتوح أمام تعميم حظر التدخين في المطاعم والنزل، فإن قرار المحكمة لن تكون له أهمية إلا لفترة قصيرة، حيث إنه من المنتظر أن يقر البرلمان حظر التدخين مطلع يوليو المقبل.

وفي حالة إقرار هذا القانون فإن النمسا، وبعد تردد على مدى عدة سنوات، ستتبع في ذلك العديد من الدول الأوروبية الأخرى التي حظرت التدخين في الحانات والمطاعم والبارات.

وكانت الحكومة النمساوية المؤلفة من حزب الشعب والحزب التحرري، قد ألغت بعيد توليها السلطة في كانون أول/ديسمبر 2017، حظر التدخين الذي أقره البرلمان بالفعل عام 2018.

وبعد انهيار الائتلاف الحكومي بين الحزبين، أوضح حزب الشعب أنه يعتزم دعم اعتماد قانون في البرلمان لحظر التدخين.

ولم يعد هناك في النمسا حزب يعارض حظر التدخين، سوى الحزب التحرري النمساوي.