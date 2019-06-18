رئيس حكومة إقليم الأندلس يؤكد أهمية التعاون مع المغرب

أكد رئيس حكومة إقليم الأندلس، خوان مانويل مورينو، أهمية الدفع بالتعاون الثقافي الإسباني-المغربي وتشجيع الشراكة بين جامعات البلدين.

وقال رئيس حكومة إقليم الأندلس في مباحثات أجراها مساء اليوم الاثنين مع رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني في الرباط، إنه من الضروري تبادل برامج التكوين لفائدة الطلبة واستغلال أوجه التقارب الثقافي العديدة القائمة، باعتبار ذلك يشكل أرضية متميزة لتعزيز الشراكة المغربية-الإسبانية، وعلى وجه الخصوص مع إقليم الأندلس.

وخلال المحادثات، استعرض الطرفان مجموعة من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية التي توفر آفاق هامة للدفع بالتعاون الثنائي، من بينها قطاعات الفلاحة والسياحة والتكنولوجيات الحديثة، كما أكدا ضرورة إعطاء دفعة جديدة لاتفاقيات التعاون التي تربط بين الجانين.

كما أشاد الجانبان بجودة أواصر الصداقة المغربية الإسبانية وبعلاقات حسن الجوار التي تستمد تميزها من القرب الجغرافي والتاريخ المشترك والتكامل الثقافي والاقتصادي بين البلدين، وخاصة مع إقليم الأندلس.