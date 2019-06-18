الدوما الروسي يتبنى قانونا بشأن وقف عمل معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى

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تبنى مجلس الدوما الروسي "الغرفة الأدنى بالبرلمان"، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون حول وقف سريان مفعول معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت قناة "روسيا اليوم " الإخبارية أنه من المتوقع أن يبحث مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة الأعلى بالبرلمان) مشروع القانون هذا في الـ26 من الشهر الجاري.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم سابقا مشروع القانون إلى مجلس الدوما لوقف العمل بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى بعد انسحاب إدارة ترامب منها..وينص مشروع القانون على أنه يحق لرئيس الدولة اتخاذ قرار حول استئناف عمل المعاهدة.

وأعلنت الولايات المتحدة في بداية العام الجاري انسحابها الأحادي الجانب من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، متهمة روسيا بانتهاك بنودها.