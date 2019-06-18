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بالفيديو.. تعرف على أمراض عدم انتظام النوم


نشر فى : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 4:05 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 4:05 ص

تغيير روتين النوم والاستيقاظ يسبب ضررًا على الصحة الأيضية وفقًا لدراسة أمريكية جديدة أجراها المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية من خلال متابعة أكثر من 2000 مشارك على مدار 6 سنوات، جاء ذلك خلال التقرير المصور الذي اذاعته قناة الغد الإخبارية.

وأضاف التقرير المصور أن الدراسة وجدت أن أى تغيرات طفيفة فى أنماط النوم لها تأثير سيء على الصحة، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع سكر الدم والسمنة.

وأوضح التقرير أن حدوث خلل فى زيادة ساعة أو نقصان ساعة فى النوم تعمل على فرص الاختلال الأيضي، بنسبة 27% ولهذا السبب يقترح الباحثون عمل جدول نوم منتظم.

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