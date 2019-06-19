ألمانيا تسلم مصر 11 جهاز ماسح ضوئى لتأمين مطار القاهرة

استلمت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم الثلاثاء، 11 جهاز ماسح ضوئى أمنى للأشخاص من السفارة الألمانية لدى مصر لتأمين الركاب والمترددين على مبنى رقم 3 بمطار القاهرة.

جاء ذلك خلال احتفالية بمبنى الركاب 3 حيث أثني اللواء أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية على التعاون الوثيق بين الجانبين المصرى والألمانى.

وأكد السفير "يوليوس جيورج لوي" سفير ألمانيا لدى مصر على أن هذه الماسحات الضوئية الأمنية هي مثال للتعاون الملموس بين ألمانيا ومصر في العديد من المجالات.

يشار إلى أن ألمانيا تقوم حاليا بتدريب العاملين فى مطار القاهرة على استخدام الأجهزة من طراز كيو بي إس 200، والتى انتجتها شركة رود أند شوارتز الألمانية، كما أنه جارى التعاقد على الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة للأجهزة من الجانب الألماني.