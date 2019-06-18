الرئيس السيسي يصل برلمان بيلاروسيا للقاء رئيسي الغرفة الأعلى والأدنى

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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء إلى برلمان بيلاروسيا ؛ للقاء رئيسي الغرفة الأعلى والأدنى.
وكان الرئيس السيسي ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد وقعا في وقت سابق الإعلان المشترك لرئيس جمهورية مصر العربية ورئيس جمهورية بيلاروسيا.