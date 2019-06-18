الرئيس السيسي يصل برلمان بيلاروسيا للقاء رئيسي الغرفة الأعلى والأدنى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء إلى برلمان بيلاروسيا ؛ للقاء رئيسي الغرفة الأعلى والأدنى.

وكان الرئيس السيسي ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد وقعا في وقت سابق الإعلان المشترك لرئيس جمهورية مصر العربية ورئيس جمهورية بيلاروسيا.