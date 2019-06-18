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الرئيس السيسي يصل برلمان بيلاروسيا للقاء رئيسي الغرفة الأعلى والأدنى

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 5:08 م | آخر تحديث : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 5:08 م

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء إلى برلمان بيلاروسيا ؛ للقاء رئيسي الغرفة الأعلى والأدنى.

وكان الرئيس السيسي ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد وقعا في وقت سابق الإعلان المشترك لرئيس جمهورية مصر العربية ورئيس جمهورية بيلاروسيا.


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